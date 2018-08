Dagana : Sept individus arrêtés pour vol de poissons séchés impropres à la consommation

Sept individus qui tentaient de voler douze tonnes de poissons interdits à la consommation ont été arrêtés puis placés en garde à vue à la gendarmerie de Dagana. Ils seront déférés au parquet de Saint-Louis, ce lundi.



En effet, tout est parti de la saisine de poissons séchés impropres à la consommation par la police des frontières à Dagana. Il s’agissait de 64 colis de plus de 200 kilos chacun, soit environ onze voire douze tonnes d’une valeur marchande de 20 millions de francs Cfa.



Le chef du service départemental du commerce de Dagana d'informer que le produit a été aussitôt envoyé au niveau du laboratoire d’analyse nationale de conformité. Et, renseigne-t-il sur les ondes de la Rfm, «ces analyses ont révélé que non seulement l’odeur était nauséabonde, mais les échantillons présentaient des germes et des vers. Le produit a été déclaré inapte à la consommation».



Pape Amadou Ndiaye de poursuivre : «A partir de ce moment, ce produit a été transféré pour destruction. Grande fut notre surprise aujourd’hui vers les coups de 14 heures quand on nous appelés pour nous faire savoir que les propriétaires des marchandises étaient sur place pour récupérer le produit impropre à la consommation. Nous avons informé la gendarmerie».