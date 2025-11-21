Dagana : un étudiant de l’ISEP mortellement agressé lors d’une attaque à moto

Mouhamed Ndiaye, étudiant à l’Isep de Richard-Toll, a été mortellement agressé sur la Rn2, à l’entrée du village de Keur Birane, non loin de Richard-Toll (nord), dans la nuit du jeudi 20 novembre, aux environs de 21 heures, rapporte Le Soleil sn. Trois (3) individus non identifiés ont violemment attaqué Mouhamed Ndiaye et son ami, qui se trouvaient à bord d’une moto.
D’après Le Soleil, les agresseurs auraient voulu s’emparer de la moto des victimes. L’un d’eux aurait frappé Mouhamed Ndiaye avec un gourdin, provoquant la perte de contrôle de l’engin et la chute des deux jeunes hommes sur le bas-côté de la route.
Mouhamed Ndiaye est décédé sur le coup, tandis que son compagnon a été grièvement blessé. Les éléments de la brigade territoriale de gendarmerie de Richard-Toll se sont dépêchés sur les lieux pour les constatations. Une enquête est ouverte afin d’identifier les auteurs de cet acte.
