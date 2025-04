Dahra Djolof : une commerçante retrouvée pendue à son domicile

L’émotion est vive au quartier Angle Ndiakhaye, dans la commune de Dahra Djolof (département de Linguére), après la découverte tragique du corps sans vie de Diégui Sow, une commerçante de 53 ans. La quinquagénaire a été retrouvée pendue dans une chambre isolée de son domicile familial, tôt dans la matinée du mercredi 2 avril 2025.



Selon L’Observateur dans sa parution de ce jeudi, la défunte aurait utilisé une corde attachée à la charpente du toit en zinc de la chambre pour se donner la mort. Alertée, la gendarmerie de Dahra Djolof s’est immédiatement rendue sur place pour effectuer les constats d’usage. Le corps sans vie de la commerçante a été évacué par les sapeurs-pompiers vers la morgue du district sanitaire de Dahra en attendant une autopsie.



Selon une source familiale, la défunte souffrait de troubles mentaux depuis plus de six mois. Diégui Sow était mariée et mère de deux enfants. La police a ouvert une enquête.