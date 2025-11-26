Dakar : 21 individus interpellés pour grand banditisme par l’Ocrtis

L’Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) du Sénégal a interpellé 21 personnes pour grand banditisme hier, mardi. Ces interpellations font suite à une série de dénonciations et de demandes d'intervention relatives à d'intenses réseaux de trafic de drogue à ciel ouvert dans le secteur de Bountou Pikine (banlieue dakaroise) et les alentours de l'ancienne piste de l'Aéroport Léopold Sédar Senghor.



D’après le quotidien "Libération" dans son édition de ce mercredi, au cours de l’opération policière au niveau de Bountou Pikine, les nommés Lamine C. et John M. ont d’abord été pris en flagrant délit de reconditionnement et de distribution de la drogue, soit de substances psychotropes constituées six (06) tablettes et cinq (05) comprimés de Tramadol.



La source révèle aussi que la collaboration des deux (02) premiers suspects a permis d’interpeller le reste des présumés bandits aux alentours de l’ancienne piste de l’aéroport. Dans la foulée de leur arrestation, l’Ocrtis a saisi une machette, quatre (04) couteaux, cinq (05) paires de ciseaux, une somme de quarante-trois mille cinq cent (43 500) francs Cfa et plusieurs téléphones portables.



Conduits au siège de l'Ocrtis, les 21 mis en cause ont été placés en garde à vue pour "association de malfaiteurs, détention de drogue (kush) et de substances psychotropes (Tramadol) aux fins de trafic, ainsi que détention d'armes blanches".