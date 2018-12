Dakar-Absence de décoration au Centre-ville: La maire Soham El Wardini s'explique

Noel 2018 n'a pas la même célébration comparé aux années précédentes où on voyait des décorations dans tout Centre-ville de la capitale sénégalais, Dakar. Cette année, Dakar est privé de tout cela. Interrogée sur la question, la maire de la ville Soham El Wardini évoque des contraintes budgétaires, au micro de Zik Fm.



"C'est justement ça. Ce sont les contraintes budgétaires. La patente a été supprimée et jusqu'à présent il n' y a pas de liquidité. Ce qu'on peut faire au niveau de la perception, c'est juste le salaire. Le percepteur ne peut pas faire autre chose. On a utilisé le reste de nos décorations qui se trouvaient dans le magasin", expliqué le maire de Dakar.



En ce qui concerne la Place de l'indépendance, elle affirme que c'est un "privé" qui s'est chargé de la décoration cette année. "Nous, nous avons fait ce qu'il y ait au Centenaire et le reste en ville", conclut Soham El Wardini.