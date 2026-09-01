Les "Lions" font vibrer la fin du mercato : Camara à Chelsea, Ndiaye à City, Sarr à la Juve, Dia à Rennes

​La dernière journée du mercato estival est particulièrement animée pour les internationaux sénégalais. À quelques heures de la fermeture du marché des transferts dans plusieurs championnats européens, plusieurs mouvements se dessinent. Lamine Camara se rapproche de Chelsea, Iliman Ndiaye rejoint Manchester City, Pape Matar Sarr s’engage avec la Juventus et Boulaye Dia retrouve la Ligue 1.



De son côté, Ismaïla Sarr pousse pour quitter Crystal Palace et rejoindre Liverpool.



Lamine Camara vers Chelsea



Le milieu de terrain sénégalais Lamine Camara devrait quitter l’AS Monaco pour rejoindre Chelsea. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert du joueur. L’opération est estimée à 55 millions d’euros.



Le jeune international sénégalais devrait signer un contrat de longue durée avec les Blues. Monaco aurait par ailleurs autorisé Camara à se rendre à Londres afin de passer sa visite médicale préalable à son transfert.



Iliman Ndiaye rejoint Manchester City



C’est désormais officiel : Iliman Ndiaye quitte Everton pour rejoindre Manchester City. L’attaquant sénégalais de 26 ans s’est engagé avec les Sky Blues pour un montant pouvant atteindre 75 millions d’euros.



Après avoir passé sa visite médicale ce mardi 1er septembre, dernier jour du mercato estival en Angleterre, Ndiaye a signé un contrat de cinq ans. Manchester City versera dans un premier temps 60 millions de livres sterling, soit environ 70 millions d’euros, auxquels pourront s’ajouter 5 millions d’euros de bonus liés à ses performances.



Pape Matar Sarr à la Juventus



Pape Matar Sarr change également de club. La Juventus Turin a officialisé ce mardi 1er septembre l’arrivée du milieu de terrain sénégalais de 23 ans en provenance de Tottenham.



L’international sénégalais rejoint la Vieille Dame sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat, dont le montant est estimé à 27,5 millions d’euros.



Boulaye Dia retrouve la Ligue 1



Après plusieurs saisons à l’étranger, Boulaye Dia est officiellement de retour en France. Révélé en Ligue 1 sous les couleurs du Stade de Reims, l’attaquant sénégalais de 29 ans s’est engagé avec le Stade Rennais.



Dia arrive en Bretagne en provenance de la Lazio sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Il tentera de relancer sa carrière avec le club rennais, engagé cette saison en Ligue Europa.



Ismaïla Sarr veut forcer son départ vers Liverpool



La situation est en revanche plus tendue pour Ismaïla Sarr. L’ailier sénégalais souhaite rejoindre Liverpool, mais Crystal Palace a refusé une deuxième offre des Reds, supérieure à 60 millions d’euros, selon RMC Sport.



Déterminé à rallier Anfield lors de cette dernière journée du mercato, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille aurait décidé de durcir le ton. Il aurait refusé de s’entraîner et de jouer avec Crystal Palace.

L'attaquant avait notamment manqué la séance d’entraînement de lundi, accentuant les tensions avec les Eagles.



De son côté, Liverpool continue de pousser pour parvenir à un accord avant la fermeture du mercato.



La dernière journée du marché des transferts s’annonce donc particulièrement mouvementée pour les internationaux sénégalais.