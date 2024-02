Dakar : Il vole 7 millions de sa mère, sa carte bancaire et se paye un séjour à l’hôtel

Mouhamed Rassoul Sembène, 20 ans, a comparu hier lundi devant le Tribunal d'instance de Dakar pour des chefs d'accusation liés à des blessures, des violences et des voies de fait. Sous l'influence de stupéfiants, le jeune homme a imposé la terreur à sa famille, notamment à sa génitrice âgée de 42 ans.



La mère, Ndèye Ngoné Mbengue, a témoigné devant le tribunal des agressions physiques et verbales répétées subies de la part de son fils toxicomane. Selon L’Observateur, le mis en cause ne faisait pas de distinction dans ses actes violence, ciblant même sa grand-mère âgée de 85 ans et d'autres membres de sa famille.



Le journal indique que ces actes de violence incluent des attaques à l'aide d'une marmite et des vols, dont un coffre-fort contenant environ 7 millions de FCFA. Avec cette somme d’argent, le jeune homme s’est payé un séjour à l’hôtel Radisson de Dakar. Il a également volé la carte bancaire de sa mère pour des paris sportifs. Le jeune homme qui a été interné à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye a menacé de mettre fin à ses jours avant d’être libéré par les médecins.



Le jour de son interpellation, sous l’emprise de la drogue, il a étranglé sa mère qui a été secourue de justesse par les voisins. Devant le juge, Mouhamed Rassoul a reconnu les faits et a promis de ne plus toucher à la drogue avant de se confondre en excuses. Finalement, il a été condamné à une peine de 3 mois de prison ferme avec une amende de 20 000 FCFA.