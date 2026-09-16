Rufisque : les Douanes saisissent plus de 194 millions de FCFA en « billets noirs »

La Brigade maritime des Douanes de Rufisque, relevant de la Subdivision des Douanes du Littoral Nord, a réalisé une importante saisie de « billets noirs » au terme d’une double opération menée dans la grande banlieue dakaroise.



Selon les Douanes sénégalaises, les agents ont mis la main sur 3458 coupures de 100 dollars, soit un montant total de 345 800 dollars, correspondant à une contrevaleur de 194 642 000 francs CFA.



Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état de l’existence d’un réseau établi dans la grande banlieue de Dakar et détenant des billets noirs présumés destinés à être « lavés » avant leur introduction dans le circuit des échanges.



Le dispositif de filature et d’interception mis en place par les agents des Douanes a permis une première saisie, le 10 septembre 2026 vers 22 heures, à Médina Thioub, dans la commune de Sangalkam. Les douaniers ont alors intercepté 945 coupures de 100 dollars et procédé à l’interpellation de deux individus.



Les investigations se sont poursuivies et ont permis aux éléments de la Brigade maritime de cerner davantage le réseau. Deux autres individus ont été interpellés, dont le présumé cerveau, arrêté à Pikine alors qu’il était en possession d’un lot de 2513 coupures de 100 dollars.



Au total, les deux opérations ont permis de saisir 3 458 coupures de 100 dollars, pour une valeur de 345 800 dollars, soit 194 642 000 francs CFA.



Les quatre individus interpellés, présentés par les Douanes comme des faussaires, ont été mis à la disposition du Parquet pour la suite de la procédure.