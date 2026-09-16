Liga : buteur au Camp Nou, Maguette Guèye sauve l'honneur de Santander mené 4 – 1 à la pause

Mené et bousculé par une équipe catalane en démonstration, lors de la sixième journée de Liga, ce mercredi 16 septembre, le Racing de Santander a tout de même sauvé l’honneur en première période grâce à un but plein d'opportunisme du milieu sénégalais Maguette Guèye.



Le FC Barcelone mène 4-1 à la pause



Le tableau d'affichage est lourd pour le Racing de Santander, mais le sourire de Maguette Guèye est venu illuminer une première mi-temps par ailleurs étouffante pour les visiteurs. Totalement dominés par un FC Barcelone chirurgical, les joueurs de Santander ont pu compter sur leur milieu de terrain de 23 ans pour inscrire un but plein d'abnégation à la 29e minute de jeu.



Alors que le Barça menait déjà 2-0 grâce à des réalisations de João Cancelo et Raphinha, Santander a profité d'un rare moment de flottement dans la défense blaugrana. Bien placé, le Sénégalais a su exploiter un ballon traînant dans la surface pour tromper la vigilance du portier catalan et relancer brièvement le suspense (2-1). Un but symbolique et mérité pour l'ancien joueur du Partizán Belgrade, qui confirme sa montée en puissance dans l'entrejeu de Santander.



La tempête catalane trop forte



Malheureusement pour Guèye et ses coéquipiers, la joie aura été de courte durée. Porté par un duo Cancelo-Raphinha de gala, chacun s'offrant un doublé avant le retour aux vestiaires, Barcelone a immédiatement repris sa marche en avant pour porter le score à 4-1. Les hommes de Hansi Flick ont même manqué l'occasion de plier définitivement la rencontre, Lamine Yamal voyant son penalty repoussé à la 44e minute.