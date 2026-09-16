Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo préside une rencontre avec le secteur privé national ce jeudi

Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo présidera, ce jeudi 17 septembre 2026 à 10 heures, au Building administratif Président Mamadou Dia, une réunion de prise de contact et d’échanges avec les organisations du secteur privé national. C’est ce qu’indique une note de la Primature du Sénégal.



Cette rencontre, qui se tient une semaine après la Déclaration de politique générale (DPG), intervient dans un contexte marqué par l’accord technique avec le Fonds monétaire international (FMI) et le lancement du Plan de traitement de la dette du Sénégal (PTDS). Elle traduit la volonté du Gouvernement de faire du secteur privé un pilier stratégique de la transformation structurelle du pays.