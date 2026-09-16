Foot : Manchester United sombre face à Brighton et quitte la League Cup

C’est la surprise de ce 3e tour de League Cup. Ce mercredi 16 septembre 2026, Manchester United a été éliminé après s’être incliné à domicile face à Brighton (2-3).



Les hommes de Carrick avaient pourtant réalisé un début, en menant 2-0 dès la 10e minute de jeu. Mais ils ont ensuite totalement sombré. Kostoulas, jeune joueur de 19 ans, a réduit l’écart juste avant la pause.



Puis Gross et De Cuyper ont scellé le sort de Manchester United, qui enchaîne ainsi une deuxième défaite consécutive après celle concédée dans le derby face à Manchester City le week-end dernier.