Transport maritime, réparation navale et aquaculture : les pistes de coopération retenues entre le Sénégal et l’Egypte

En mission en République arabe d’Égypte, la ministre des Pêches et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, a été reçue par le ministre égyptien des Transports, le Général Kamel El-Wazir.



Selon un communiqué du ministère des Pêches, les échanges entre les deux responsables ont été « francs et constructifs » et ont permis d’identifier plusieurs pistes de collaboration concrète entre les deux départements ministériels.



Plusieurs axes de coopération retenus



Dans le domaine du transport maritime, les deux parties ont convenu d’engager une dynamique de partenariat, en s’appuyant notamment sur l’expertise égyptienne dans les infrastructures portuaires et la logistique maritime.



La réparation navale figure également parmi les secteurs ciblés. Des points focaux devraient être désignés de part et d’autre, notamment autour de la SIRN (Société des Infrastructures de Réparation Navale de Dakar ), afin d’assurer le suivi opérationnel des engagements pris.



Les échanges ont aussi porté sur l’aquaculture, avec l’identification de perspectives de coopération, notamment autour du site de Palmarin, appelé à bénéficier de ce partenariat.



Selon le ministère des Pêches, ces “discussions s'inscrivent dans une séquence diplomatique plus large, marquée par la tenue prochaine de la réunion de l'Union africaine, à laquelle prendra part le Président de la République”. Une occasion de consolider au plus haut niveau les “acquis de cette mission”.



À travers cette démarche, le ministère des Pêches et de l’Économie maritime réaffirme sa volonté de diversifier les partenariats stratégiques du Sénégal, avec pour objectifs de renforcer la souveraineté maritime et de favoriser la création de valeur au bénéfice des populations.