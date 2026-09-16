Kolda : les animateurs polyvalents réclament une formation et leur recrutement dans la Fonction publique

Les animateurs polyvalents bénévoles de la région de Kolda montent au créneau. Face à la presse ce mercredi 16 septembre 2026, ils ont réclamé de l’État une formation qualifiante en vue de leur recrutement dans la Fonction publique. Soutenus par la section locale du SUDES, ils menacent de durcir leur mouvement si leurs doléances ne sont pas satisfaites avant la prochaine rentrée scolaire.



À Kolda, les animateurs polyvalents bénévoles veulent désormais que leur situation soit prise en compte par les pouvoirs publics. Réunis ce mercredi devant les journalistes, ces acteurs de l’enseignement préscolaire ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme un manque de reconnaissance de leur contribution au fonctionnement des écoles maternelles et préscolaires.



Pour Opa Kandé, coordonnateur des animateurs polyvalents de la région de Kolda, les recrutements successifs d’enseignants opérés par l’État ne doivent pas occulter la situation de ces bénévoles qui, depuis plusieurs années, assurent des missions éducatives dans les établissements préscolaires.



« Les recrutements d’enseignants par l’État se succèdent sans qu’on ne pense à nous, alors que nous sommes en train de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire fonctionner les écoles maternelles et préscolaires », a-t-il déploré.



Les animateurs polyvalents demandent ainsi à l’État de leur accorder une formation qui leur permettrait de renforcer leurs compétences et d'ouvrir la voie à leur intégration dans la Fonction publique. Ils estiment que cette reconnaissance constituerait une réponse à leur engagement auprès des enfants et des structures préscolaires.



Déterminés à faire aboutir leurs revendications, les animateurs n’excluent pas de passer à une nouvelle étape dans leur mobilisation. Ils annoncent qu’ils pourraient corser la lutte dès la prochaine rentrée scolaire si aucune réponse concrète n’est apportée à leurs doléances.



Pour cette sortie médiatique, ils ont bénéficié du soutien de la section locale du SUDES, venue accompagner leur démarche et porter avec eux la question de la reconnaissance de ces acteurs intervenant dans le système éducatif.



À l’approche de la rentrée, les animateurs polyvalents bénévoles de Kolda attendent désormais des réponses de l’État, notamment sur la formation et les perspectives de recrutement dans la Fonction publique.