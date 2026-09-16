Limogeage des Pastefiens : Le PCA sortant de la SONAGED sort du silence et s'explique…

PCA sortant de la SONAGED S.A (Société nationale de gestion intégrée des déchets) au Sénégal, Abdoul Kadhre Fofana a accordé une interview exclusive à PressAfrik, que nous vous invitons à suivre…

Dia Koussa

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