Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Limogeage des Pastefiens : Le PCA sortant de la SONAGED sort du silence et s'explique…

PCA sortant de la SONAGED S.A (Société nationale de gestion intégrée des déchets) au Sénégal, Abdoul Kadhre Fofana a accordé une interview exclusive à PressAfrik, que nous vous invitons à suivre…




Dia Koussa

Mercredi 16 Septembre 2026 - 22:10


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter