L’Initiative citoyenne « Justice pour nos Martyrs », organise une conférence de presse ce vendredi 29 août 2025 à 10h au siège d’Amnesty International à Dakar.Lors de cette rencontre, l’organisation entend informer l’opinion publique sur les démarches entreprises pour obtenir justice pour les victimes, communiquer sur l’organisation d’une marche et lancer un appel à la solidarité nationale et internationale.