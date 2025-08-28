L’Initiative citoyenne « Justice pour nos Martyrs », organise une conférence de presse ce vendredi 29 août 2025 à 10h au siège d’Amnesty International à Dakar.
Lors de cette rencontre, l’organisation entend informer l’opinion publique sur les démarches entreprises pour obtenir justice pour les victimes, communiquer sur l’organisation d’une marche et lancer un appel à la solidarité nationale et internationale.
Lors de cette rencontre, l’organisation entend informer l’opinion publique sur les démarches entreprises pour obtenir justice pour les victimes, communiquer sur l’organisation d’une marche et lancer un appel à la solidarité nationale et internationale.
Autres articles
-
Hôpital Idrissa Pouye : démenti formel sur les accusations de demande d’argent dans l’affaire Mamadou Camara
-
Clip jugé « obscène » : Bibiche Ndiaye et son réalisateur devant la justice ce vendredi
-
Naufrage d'une pirogue en Mauritanie : des dizaines de migrants disparus, des corps de Sénégalais identifiés
-
Décès du footballeur Barham Diouf à Keur Socé : « S’il y avait eu la présence de premiers secours qualifiés, le jeune joueur aurait pu être sauvé », affirme Laity Diop, président de la zone
-
Assemblée nationale : la proposition de loi de Pape Djibril Fall pour la gratuité des transports pour les étudiants