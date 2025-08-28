Réseau social
Dakar : Le mouvement « Justice pour nos Martyrs » organise une conférence de presse ce vendredi
L’Initiative citoyenne «  Justice pour nos Martyrs », organise une conférence de presse ce vendredi 29 août 2025 à 10h au siège d’Amnesty International à Dakar.

Lors de cette rencontre, l’organisation entend informer l’opinion publique sur les démarches entreprises pour obtenir justice pour les victimes, communiquer sur l’organisation d’une marche et lancer un appel à la solidarité nationale et internationale.
 
Ndeye Fatou Touré

Jeudi 28 Août 2025 - 19:04


