Dakar: Louise Mushikiwabo célèbre l'innovation des jeunes francophones et lance la 2ème édition de "CAP Innovation"

À l'occasion de la Journée internationale de la créativité et de l'innovation, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) a organisé à Dakar la cérémonie de valorisation des lauréats de CAP Innovation, ce mardi 21 avril. Huit lauréats de la première cohorte ont présenté leurs projets devant un jury international de professionnels issus de tout l'espace francophone. A cette occasion, la Secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo, a plaidé pour une montée en puissance de ce modèle afin de multiplier son impact sur le terrain.



«Nous parlons beaucoup de la jeunesse dans le monde multilatéral et dans nos États membres. Pour l'Organisation Internationale de la Francophonie, je le répète chaque fois, je pense que je vais continuer de le répéter, la jeunesse, ce n'est pas un slogan, c'est la réalité de mon pays, de l'espace francophone extrêmement jeune, de par ses pays membres et particulièrement le continent africain, avec une démographie galopante», a dit Louise Mushikiwabo.



En poursuivant, la Secrétaire générale a souligné que ce programme est la réponse directe aux consultations citoyennes lancées dès 2020 pour assurer la pertinence de l'OIF auprès des nouvelles générations. En offrant un accompagnement structuré et des prix d'amorçage, CAP Innovation concrétise la promesse d'une relation durable entre l'organisation et ses jeunes talents.



«Nous avons décidé d'aller plus loin en mettant en place un dispositif adapté pour identifier, accompagner, soutenir et mettre en réseau des projets à fort impact portés par des jeunes de tout notre espace francophone», a-t-elle précisé.



La première responsable de l’OIF a profité de l’occasion pour «annoncer le lancement de la deuxième édition de CAP Innovation qui restera ouverte jusqu'au 10 mai prochain».



Pour rappel, CAP Innovation (Création, Accompagnement, Propulsion) est un programme conçu pour soutenir les jeunes entrepreneurs francophones de 18 à 35 ans.