Dakar-Résolution des conflits en Afrique : pour que les femmes jouent désormais les grands rôles !

Malgré l’approbation en 2000 par le Conseil de sécurité de l’ONU de la Résolution 1325 ainsi que d’autres résolutions ultérieures (1325,1820, 1888 et 1889) sur les femmes, la paix et la sécurité qui légitime l’implication et l’intervention des femmes dans la consolidation de la paix, la promotion des initiatives des femmes et de leur représentativité dans les instances décisionnelles reste toujours à son stade initial de promesses et de bonnes intentions. Cela, en dépit des efforts de plusieurs organisations et réseaux de femmes. En effet, très peu de réalisations ont été faites et la volonté des femmes de participer à la prise de décisions est souvent ignorée du fait d’un jeu des acteurs. Un problème qui vient s’ajouter au défaut d’expertise, d’ingénierie, de leadership reconnu des femmes dans le cadre de la prévention et de la résolution des conflits. Par ailleurs, hormis les cadres formels et informels de gestion de conflits, les femmes se trouvent en marge des stratégies structurelles de gouvernance des processus politiques, dont la mauvaise gestion peut ouvrir une brèche aux conflits.

Le Gorée Institute qui a fait le constat peu rassurant ne favorisant guère une consolidation de la paix dans le continent, a décidé de mettre fin à cette discrimination à travers l’organisation d’un atelier sous-régional. Ainsi, du 24 au 26 janvier 2018, dans l’île de Gorée, les capacités de 25 femmes seront renforcées sur le leadership féminin et la participation des femmes dans les processus de paix.

Les participantes sont issues de plusieurs pays francophones tels que Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Dans le cadre de son Projet dénommé « African Women in Action (AWA) », Gorée Institute forme les femmes leaders africaines dans la prévention des conflits et la consolidation de la paix. L’objectif étant d’accroître leur leadership et leur influence dans les processus de paix, dans la prévention et la résolution des conflits. « Femmes leaders face aux défis de paix et de sécurité » est le thème retenu pour cet atelier sous-régional qui va durer trois jours.