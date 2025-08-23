Dakar : Un homme interpellé après un vol avec violence sur la corniche

Les limiers du commissariat de Point E ont procédé à l’interpellation d’un homme dans le cadre d'une enquête pour vol avec violence, après une agression survenue hier vendredi, près de la boutique "Bonjour", entre Soumbédioune et Magic Land (Dakar). L’information a été rendue publique par la Police nationale sur sa page Facebook.

Il était environ 3h40 du matin lorsque la victime, qui sortait de ladite boutique, a été attaquée par deux individus à moto. Selon les premiers éléments, les agresseurs ont arraché son téléphone portable, emporté une somme de 1 200 euros ainsi que des billets en francs CFA. Au cours de l'agression, l’un des assaillants lui a porté un coup à la jambe à l’aide d’une arme blanche.

Les descriptions fournies par la victime ont permis aux enquêteurs de rapidement orienter leurs recherches vers un suspect bien connu des services de police pour des faits similaires survenus sur la corniche. En collaboration avec la brigade de recherches de la Médina, les forces de l’ordre ont localisé et interpellé le suspect dans son quartier de la Gueule Tapée, dans la nuit du 21 au 22 août. Lors de son arrestation, l’homme portait un couteau attaché à la ceinture.

Le suspect est placé en garde à vue et il est actuellement entendu par les enquêteurs.

Toujours selon la police, les recherches se poursuivent pour identifier et appréhender le second suspect toujours en fuite.