Dakar abrite la Conférence Internationale Francophone "VIH, Hépatites et Santé sexuelle, COVID-19" (CNLS)

Du 8 au 11 novembre se tiendra la 10e Conférence Internationale Francophone « VIH, Hépatites et Santé sexuelle, COVID-19 ». Dakar, la capitale du Sénégal avait été désignée comme devant

abriter cett1!e 10 éme Conférence Internationale Francophone de lutte contre le VIH et les Hépatites après celle de Bordeaux tenus du 04 au 07 Avril 2018.



Dix ans après Casablanca, l’AFRAVIH était de retour en Afrique et avait choisi le Sénégal, pour fêter sa 10e édition. Elle sera virtuelle cette année en raison de la situation mondiale. Afravih 2020 revêt tout un symbole. L’année 2020 est en effet celle du bilan dans la riposte au Vih. Il s’agit en effet d’évaluer l’impact de la stratégie des 90-90-90 mais aussi de mesurer l’impact de l’appel de

Bordeaux et portant sur les hépatites.



Afravih réunit tous les deux ans les acteurs et experts de la riposte au VIH issus de pays de la francophonie. La vision réaliste et objective de l’AFRAVIH 2020 sera d’abord celle des

bilans :

 Bilan de l’exécution de la stratégie des 90-90-90 promue par l’Onusida pour assurer au plus grand nombre le dépistage du VIH, la mise sous traitement efficace et le contrôle de la réplication virale.

 Bilan de l’appel de Bordeaux pour une meilleure prise en compte des hépatites virales par des politiques nouvelles, préventives et thérapeutiques, accessibles à tous, notamment pour la prise en charge des populations clés et autres patients mono ou coinfectés.

 La place du VIH et ses comorbidités, dont la tuberculose, et des hépatites, ainsi que leurs liens avec les systèmes de santé efficients et les approches de santé globale seront au cœur de nos échanges.

 La vision stratégique et opérationnelle de l’AFRAVIH 2020 sera celle de la mobilisation renforcée pour des politiques de santé plus justes, et plus efficaces.



La 10e Conférence Internationale Francophone VIH/Hépatites/Santé sexuelle/COVID-19, AFRAVIH 2020, aura lieu entièrement en ligne du 8 au 11 novembre 2020. Pour plus d'information c'est juste sur

http://www.afravih2020.org/



La présidente de AFRAVIH 2020 est le professeur Coumba TOURE KANE, PCA de Enda Santé, Recteur de l’Université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass et la co-présidente, le docteur Safiatou THIAM, secrétaire exécutive du Conseil National de Lutte contre le Sida.



Communiqué CNLS