Dakar accueille le 50ᵉ Congrès international d’histoire militaire

La capitale sénégalaise Dakar abritera, du 1ᵉʳ au 5 septembre 2025, le 50ᵉ Congrès international d’histoire militaire (CIHM). L’événement réunira plus de 150 experts venus du Sénégal et de l’étranger autour du thème : « Rebellions et souveraineté à l’époque contemporaine (1800 à nos jours) ».La cérémonie d’ouverture est prévue le lundi 1ᵉʳ septembre, sous la présidence du général de corps d’armée (2S) Birame Diop, ainsi que du ministre des Forces armées. Les travaux seront structurés en plusieurs sessions thématiques animées par des universitaires et des spécialistes de l’histoire militaire.