Dakar après les pluies: embouteillages monstrueux et désarroi chez les populations

"À Dakar, quand il pleut, c'est un véritable cauchemar"



Il est 7h 30 à Grand Mbao. Les fortes précipitations de la nuit dernière ont transformé les rues en pataugeoire. Les eaux noires des égouts se mêlent à celles de la pluie qui déferle sur l'asphalte. Au terminus du bus Tata de la ligne 44, les passagers se heurtent à une montagne d'obstacles. Le sol boueux et les flaques d'eau rendent difficile l'accès aux véhicules. Une jeune femme, pantalon retroussé et ballerines aux pieds, tente avec courage de monter à bord tout en essayant de préserver sa tenue. Elle sollicite l'aide d'un passager voisin en lui demandant de tenir son sac pour qu'elle puisse s'accrocher plus fermement.Mais une fois à l'intérieur du bus, sa joie est de courte durée. Le visage déçu, elle découvre que tous les sièges sont trempés. « Tous les sièges sont comme ça, si tu as un mouchoir ou un sachet en plastique tu le met dessus et tu t’assois », lui conseille un homme de la trentaine qui s’active à étaler pour la troisième fois un mouchoir sur son siège. Cependant, elle préfère descendre pour tenter sa chance avec un autre bus.À quelques mètres du terminus, au niveau du rond-point, les flaques d'eau ont envahi la chaussée, obligeant les piétons à sauter de pierre en pierre, parapluie à la main, vêtements retroussés. Malheureusement, certains d'entre eux, moins agiles, glissent malencontreusement, plongeant leurs pieds dans les eaux sales.La route longeant Petit Mbao est pratiquement submergée, dissimulant complètement le bitume. Les usagers des transports en commun luttent pour monter à bord des bus, tandis que d'autres se font éclabousser lors du passage de véhicules. Même l'Autoroute à péage n'échappe pas à cette conquête agressive des eaux de pluies. Les embouteillages semblent à perte de vue, incitant de nombreux automobilistes à abandonner leurs voitures au profit des motos.L'ambiance à Pikine, près du croisement Cambérène, en témoigne, avec une cinquantaine de motos transportant des passagers qui zigzaguent habilement entre les véhicules, devenant le choix de prédilection pour les travailleurs pressés.El Hadj, croisé à Technopole sur une moto Jakarta, habillé d'un t-shirt orange, d'un jean et de baskets noirs, raconte sa décision de laisser sa voiture à la maison pour protéger son moteur des intempéries. « À mon réveil, j'ai constaté la situation, j'ai réfléchi et j'ai décidé de laisser ma voiture devant chez moi. À Dakar, quand il pleut, c'est un véritable cauchemar. Les routes se transforment en rivières, les crevasses sont cachées, certaines voitures tombent en panne au milieu de l'eau, et vous pouvez passer plus de deux heures en voiture sans atteindre votre destination en raison des embouteillages », explique-t-il.