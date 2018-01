Dakar, capitale de la saleté... à quelques jours de la visite d'Emmanuel Macron

Le Président français sera à Dakar les 2 et 3 février prochain, pour les besoins de la conférence internationale pour le financement de l'Education. Mais d'ici là, si le gouvernement de Mouhamed Boun Abdallah Dionne ne satisfait pas les doléances des concessionnaires du nettoiement, Emmanuel Macron risque de sillonner des rues infectes, des allées nauséabondes et des artères bouchées par les tas d'ordures, qui depuis près d'une semaine, n'ont pas eu la visite du plus petit éboueur. Grève générale des syndicats du nettoiement oblige.



​En effet, Diopsy et ses camarades réclament pas moins de 7 milliards Fcfa à l'Etat du Sénégal, qui avait pourtant tordu le bras à la Ville de Dakar, pour s'octroyer la gestion des ordures. Les concessionnaires du nettoiement ne plaisantent pas. Si l'Etat ne passe pas à la caisse pour régler l'ardoise, ou une partie de la dette, ils ne lèveront pas leur mot d'ordre.

Il faut dire qu'ils ont bien choisi le moment. Avec cette visite annoncée du chef d'Etat français et de beaucoup d'autres personnalités qui vont venir de divers horizons, ils tiennent l'Etat par le cou. Le Président Macky Sall ne laissera sa capitale noyée dans la saleté et les ordures au moment d'accueillir ses prestigieux hôtes.



Aux dernières nouvelles, le Premier ministre Mouhamed Boun Abdallah Dionne a rencontré les concessionnaires et serait dans les dispositions de trouver une solution à la crise. En attendant, Dakar reste, ce dimanche la capitale de la saleté...