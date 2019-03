Dakar classé 12e parmi les villes africaines où il fait bon vivre et 1ère dans l'espace Cedeao

La ville mauricienne, suivie directement de la ville de Durban, en Afrique du Sud classée 88ème au niveau mondial, les villes comme Le Cap et Johannesburg toujours en Afrique du Sud, classées respectivement 95ème et 96ème sur le plan mondial. Elles sont les quatre seules villes africaines du top 100 du classement 2019 sur la qualité de vie réalisé par Mercer.



De ce fait, les villes européennes continuent d'avoir la plus haute qualité de vie dans le monde avec Vienne, Zurich et Munich qui se classent respectivement, non seulement, premier, deuxième et troisième en Europe, mais aussi globalement.



Le rapport précise, par ailleurs, que nombreuses sont les villes dont la qualité de vie est moyenne. On peut citer, entre autres : la ville de Bagdad en Irak, classée 231ème, la ville de Bangui, la capitale centrafricaine, classée 230ème au niveau mondial ; Sana’a au Yémen (229ème) ; Khartoum au Soudan (227ème) ; et la capitale du Tchad, N’Djaména classée 226ème au rang mondial.



A ce sujet, les critères de sélection des meilleures villes en termes de qualité de vie se résument en 39 critères parmi lesquels : l’environnement socioculturel, politique et social; les considérations médicales et sanitaires ; les écoles et l’éducation ; les services publics ; le transport ; les infrastructures urbaines ; les loisirs ; les biens de consommation ; les logements et enfin l’environnement.



Source: Agence Ecofin