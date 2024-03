Dakar : des perturbations dans la distribution de l'eau ce samedi

La Sen'Eau a informé ses clients à travers un communiqué de presse que des travaux de renouvellement d'équipements et d'entretien de ses réservoirs sont planifiés ce samedi 09 mars 2024, débutant à 08 heures. « Des travaux qui entraîneront des perturbations du service de distribution d'eau potable dans les localités suivantes : Niary Tally, Bene Tally, Ouagou Niayes, Bopp, Cité Port, Fass, Colobane, Gibraltar, Grand Dakar, Zone A et Zone B », lit-on sur le document parvenu à PressAfrik.



Cette intervention pourrait occasionner une baisse de pression voire un manque d'eau temporaire. Sen'Eau a rassuré ses clients que tous les efforts seront déployés pour minimiser l'impact de ces perturbations. La distribution d'eau potable reviendra progressivement à la normale à la fin des travaux, prévue le même jour dans la soirée.



Afin de pallier ces désagréments, un dispositif de camions citernes sera déployé pour approvisionner en eau les zones les plus touchées. Sen'Eau présente ses sincères.