Sénégal : Mamoudou Ibra Kane appelle à un «gouvernement d’union nationale ou de majorité élargie»

Le Sénégal est secoué depuis plusieurs mois par de «désaccords profonds» entre le parti présidentiel (Kiiraay) de Diomaye Faye et la majorité parlementaire (Pastef) d’Ousmane Sonko. Cette situation a conduit le parlement a rejeté les projets de Loi de finances rectificative (LFR) 2026 et Loi de finances initiale (LFI) 2027.



Dans ce contexte, sur les ondes de la RFM, Mamoudou Ibra Kane, journaliste et leader du mouvement politique «Demain, c'est maintenant »(DCM), a appelé ce jeudi à la formation d’un «gouvernement d’union nationale ou de majorité élargie» pour sortir le Sénégal de la crise financière et migratoire.



«La situation du pays l'exige. C'est une situation économique, financière et sociale explosive. Au plan économique et financier, nous l'avons remarqué, aujourd'hui le Sénégal se trouve dans une situation de blocage budgétaire avec le rejet de la LFR 2026 et le rejet fort probable de la LFI 2027», a-t-il d’abord dit. Il a aussi rappelé que la migration irrégulière continue de faire des «lots de morts» au sein d’une jeunesse désespérée, allusion faite au chavirement récent d’une pirogue de migrant à Lompoul, où au moins 43 personnes ont perdues la vie.



«Nous appelons donc à des états généraux de l'économie des finances et du social et nous pensons qu’un gouvernement d'union nationale ou en tout cas de majorité élargie devrait pouvoir être mis en place pour attaquer de fond les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés aujourd'hui», a préconisé le politicien, qui soutient que «c'est un problème de survie qui appelle à un sursaut national patriotique et républicain».