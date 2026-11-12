Explosion sur un site gazier en Libye : un mort et quatre blessés

Un incendie provoqué par l'explosion d'un gazoduc a fait un mort et quatre blessés, dans la matinée du mercredi 11 novembre, à Marsa Brega, dans l'est de la Libye. L'accident s'est produit dans l'usine de traitement de gaz de la compagnie Sirte Oil and Gas Production and Manufacturing Company.



Selon un communiqué de la Compagnie nationale de pétrole (NOC), l'explosion a tué un travailleur étranger et blessé quatre employés. Les équipes d'intervention ont réussi à maîtriser les flammes et à sécuriser la zone.



Par précaution, l'usine a été fermée pour permettre des interventions techniques et sécuriser le site. La NOC assure que l'incident n'a pas perturbé l'approvisionnement en gaz ni affecté la production de pétrole brut. Les opérations de la compagnie se poursuivent normalement.