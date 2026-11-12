Homosexualité présumée à Louga : pourquoi le dossier de Ndiaga Seck et ses coaccusés a-t-il été renvoyé au 14 décembre ?

En avril 2026, la ville de Louga, au nord-ouest du Sénégal, a été secouée par une affaire présumée d’homosexualité impliquant des personnalités politiques. Alors que le procès de Ndiaga Seck et de ses co-prévenus devrait avoir lieu ce jeudi 12 novembre, il a été renvoyé au 14 décembre 2026 par la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance hors classe de Louga.



Les raisons d’un report



Selon le récit du correspondant local de la RFM, c'est aux environs 9h45 minutes que Ndiaga Seck et ses coprévenus ont fait leur entrée dans la salle d'audience du tribunal correctionnel de Louga. Après l'appel des prévenus, le juge a constaté l'absence de Mohamed Ndiaye, l’un des prévenus.



Selon l'administration pénitentiaire, ce dernier se trouvait au pavillon spécial et n'a pas pu être extrait pour comparaître. Sur les 32 personnes poursuivies, il était le seul absent. Cette situation a poussé le parquet et la défense a sollicité le renvoi de l'affaire afin de permettre la comparution de tous les prévenus et la présence de leurs avocats. Après concertation avec ses assesseurs, le juge a finalement fixé la prochaine audience au 14 décembre 2026.



Pour rappel, Ndiaga Seck (comptabe et homme politique âgé de 51) et ses 31 coprévenus ont été arrêtés en avril 2026. Ils sont poursuivis notamment pour «association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH SIDA, mise en danger de la vie d'autrui, collecte illicite de données à caractère personnel et harcèlement sexuel».



Après l'ouverture d'une information judiciaire le 23 avril 2026, le juge d'instruction du deuxième cabinet avait ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel le 15 octobre dernier. Initialement appelé le 28 octobre, l'affaire a été renvoyée au 12 novembre, avant ce nouveau report au 14 décembre.