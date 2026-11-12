Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Sédhiou : le corps sans vie d’un homme retrouvé à la gare routière, une enquête en cours



Sédhiou : le corps sans vie d’un homme retrouvé à la gare routière, une enquête en cours
A Sédhiou, en Moyenne Casamance, au sud du Sénégal, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé près de la gare routière. Si l’identité du défunt n’a pas été formellement identifiée, il serait atteint de déficience mental, selon les informations de la RFM, lors du journal de 12 heures.  

Le commissariat central de la ville et les sapeurs-pompiers de la 43e Compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou se sont rendus sur le lieu pour les constats d'usage. Le corps, quant à lui, a été transféré à l'hôpital de Sédhiou. Les autorités ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de ce drame.
Autres articles

Charles KOSSONOU

Jeudi 12 Novembre 2026 - 13:09


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter