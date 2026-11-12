Sédhiou : le corps sans vie d’un homme retrouvé à la gare routière, une enquête en cours

A Sédhiou, en Moyenne Casamance, au sud du Sénégal, le corps sans vie d’un homme a été retrouvé près de la gare routière. Si l’identité du défunt n’a pas été formellement identifiée, il serait atteint de déficience mental, selon les informations de la RFM, lors du journal de 12 heures.
Le commissariat central de la ville et les sapeurs-pompiers de la 43e Compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou se sont rendus sur le lieu pour les constats d'usage. Le corps, quant à lui, a été transféré à l'hôpital de Sédhiou. Les autorités ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de ce drame.
Le commissariat central de la ville et les sapeurs-pompiers de la 43e Compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou se sont rendus sur le lieu pour les constats d'usage. Le corps, quant à lui, a été transféré à l'hôpital de Sédhiou. Les autorités ont ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de ce drame.
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