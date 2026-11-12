Sénégal : la Journée des Forces armées 2026 sera célébrée le 19 novembre sur l’ensemble du territoire

La Journée dédiée aux Forces armées sénégalaises sera célébrée le jeudi 19 novembre 2026, simultanément sur l'ensemble du territoire national, sous le thème «Forces armées, vecteurs de l'intégration sous-régionale et de la sécurité collective». Traditionnellement organisée le 10 novembre, cette édition a été reportée au 19 novembre en raison de la tenue des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans la capitale sénégalaise, la cérémonie se tiendra au quartier Dial Diop, à partir de 08 h 30, sous la présidence de Bassirou Diomaye Faye, Chef suprême des Armées.



Elle sera marquée par une prise d'armes, le baptême des promotions de l'École militaire de santé (EMS) et de l'École nationale des officiers d'active (ENOA), la décoration de militaires blessés en opérations et la remise des prix aux lauréats de la 2e édition du prix spécial du Président de la République pour l'innovation technologique et industrielle à vocation militaire et paramilitaire.



Cette journée sera également ponctuée par une remise de diplômes aux pupilles de la Nation et un saut parachutiste de démonstration sur le plan d'eau de la façade maritime du camp Dial Diop.



Dans les régions, l'événement sera également célébré dans les Zones militaires, sous la responsabilité des commandants de zone.