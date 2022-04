Dakar : elle agresse sa belle-mère et lui vole des numéraires et des bijoux en or d’une valeur de 50 millions F cfa

La Chambre criminelle de Dakar a jugé hier mardi, une histoire de vol avec « violence, usage d'arme et de fausse clef ». Coumba Diouf, belle-fille de la victime, est accusée d'avoir agressé sa belle-mère en la torturant avant de lui soutirer frauduleusement des numéraires et des bijoux, le tout d'une valeur de 50 millions de FCfa.



Selon le journal « L’Observateur », les faits remontent au courant du mois de juin 2019. Ce jour-là, vers 6 heures du matin alors que la victime âgée de 88 ans était seule dans son appartement et endormie, Coumba Diouf qui détenait, une doublure de la clef, s'est introduite dans la maison. Tirant brusquement la vieille dame de son lit, elle l’a traîné de pièce en pièce avant de brandir une arme blanche. Objet avec lequel la mise en cause a menacé sa victime pour être guidée vers le coffre-fort où elle garde ses bijoux.



À en croire le quotidien, Coumba Diouf a volé dans le coffre la somme de 1,4 million de FCfa, 4 000 Dollars (2 386 000 de FCfa) et des bijoux en or, le tout est estimé à plus de 50 millions de FCfa. Après son départ, la victime a alerté ses fils, dont Imath, époux de la présumée voleuse. Ils ont trouvé leur mère blessée à l'avant-bras gauche et la bouche maculée de sang. Admise à l'hôpital, elle s'en est sortie avec une incapacité temporaire de travail (Itt) de 25 jours.



Après une plainte contre X, une enquête a été ouverte. La vidéo de surveillance émanant de la maison voisine montrait une physionomie qui correspond parfaitement à la morphologie de Coumba Diouf. Et une géolocalisation de son téléphone à renseigné qu'elle y était ce jour-là. Des enquêtes plus poussées ont aussi révélé que la victime s'était rendue au marché Sandaga, puis au marché Tilène chez des bijoutiers. C'est sur la base de ses preuves qu'elle a été arrêtée un mois après les faits.



Entendue, elle avait nié les faits, avant d’être confondue par les vidéos de surveillance. Trois ans plus tard, elle a comparu hier mardi devant la Chambre criminelle de Dakar. Devant la barre, elle a nié les faits. Selon ses dires, la veille de l'agression, sa belle-mère l'avait convoquée chez elle pour lui céder une partie de ses bijoux pour le compte de sa fille. Étant donné que sa fille de 12 ans ne pouvait pas en user à cause de son jeune âge, elle a décidé de vendre l'or pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais les témoignages des frères Lam, épinglés dans ce dossier pour recel, l’ont enfoncée. Ils ont révélé avoir acheté auprès de Coumba Diouf une pièce d'or à 800 000 FCfa.



Le délibéré attendu au 19 avril prochain.