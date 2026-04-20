Dakar : la 10ème édition du Forum International sur la Paix et la Sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi

La 10ème édition du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi 20 avril 2026 jusqu’au mardi 21 avril, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, sous la présidence du Chef de l'État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.



Le thème central de cette édition est : « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? ». L’événement vise à explorer des stratégies concrètes pour transformer les défis sécuritaires et institutionnels du continent en opportunités de développement.



Plus de 6 500 participants provenant de 54 pays, incluant des chefs d'État, des experts en sécurité, des partenaires internationaux et des représentants d'organisations régionales sont attendus.