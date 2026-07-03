Le Sénégal valide son 3e rapport sur les ODD

Le Sénégal vient de franchir une étape clé en validant techniquement son troisième Rapport National Volontaire (RNV3). Ce document stratégique dresse le bilan de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD) dans le pays.



Ce rapport évalue les progrès accomplis, liste les défis persistants et cible les priorités pour atteindre l’horizon 2030. Le Sénégal se prépare désormais à présenter ces résultats à New York, lors du Forum politique de haut niveau des Nations Unies.



La finalisation du document résulte d'un processus participatif mené par le Gouvernement du Sénégal. Les institutions nationales, la société civile, le secteur privé, les jeunes et les collectivités territoriales ont activement contribué aux travaux.



Cette dynamique a été menée avec l’appui constant du Système des Nations Unies au Sénégal. L'institution internationale a d'ailleurs réaffirmé son engagement à soutenir le pays pour accélérer les progrès vers un développement inclusif, durable et résilient, rappelant l'ambition partagée : « Ensemble, poursuivons nos efforts pour ne laisser personne de côté. »