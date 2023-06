Dakar : la population invite Macky à sortir de son silence (micro-trottoir)

Après 4 jours de violents affrontements entre les forces de défense et de sécurité (FDS) et les manifestants, un calme fragile règne ce lundi à Dakar. Dans un micro-trottoir réalisé par PressAfrik, les citoyens estiment que le Chef de l'État doit sortir de son silence face à cette situation qui devient de plus en plus pesante. Un mécanicien croisé dans les rues de Dieuppeul a affirmé « qu’il est profondément affecté par cette situation ». Des manifestations ont éclaté à la suite du verdict rendu dans l'affaire Sweet Beauté, où Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et à une amende de 600 000 francs CFA en guise de dommages et intérêts. Depuis lors, le président Sall ne s’est pas prononcé, ce qui attise la colère de certains. Regarder.....

Aminata Bane

