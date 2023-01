Dakar: le Hénné Time, une pratique cultuelle devenue « exhibitionnisme sexuel » chez les futures mariées

Au Sénégal, après le phénomène des « bride to be », (enterrement de vie de jeune fille) la tendance du hénné time a suivi. Durant la cérémonie, la future mariée est entourée de ses « dames d’honneur » vêtues de vêtements traditionnels, épouvantails à la main se mettent en deux colonnes face à face et à côté, la future mariée assise comme une reine. « Bogomans » (batteurs de tam-tam) assurent le spectacle. L’exhibitionnisme sexuel, la vulgarité et le laissé aller sont les maîtres de cérémonie. Aux rythmes du tam-tam, elles se libèrent complètement exhibant leurs sous-vêtements, lingeries et leurs perles de rein. Comme envoûtées par le rythme effréné des tam-tams, elles entament des pas de denses très révélateurs et indécents.



« Si je me marie et que ma femme fait cela c’est la fin on va arrêter le mariage. Je n’aime pas les foutaises », fulmine Ibrahima. Marié depuis bientôt 10 ans et père de trois enfants. « Tout ce qui se passe dans les hénnés time est de la faute de ces soi-disant bongomans. Ils sont les principaux incitateurs de cette débauche. Pendant la cérémonie elles disent des choses tellement vulgaires et ce devant la présence de personne âge. Leur n’est que vulgarité et évocation de sexe. Comment peut ton demander à une fille qui se trouve devant ses parents à qui appartient ton sexe et sans pudeur elle répond en désignant son mari. On n’est dans quelle société finalement toutes les bonnes pratiques ont disparu avec la pudeur qui n’est plus présente ; malheureuses dans la société sénégalaise. En plus de cela c’est un gaspillage d’argent les invitées ont tendance à chercher à se démarquer des autres et feront du « battré » (jeter des billets d'argent sur les griots) inutilement. Vraiment c’est un phénomène inquiétant que je déplore heureusement que je me suis marié avant que ça arrive », charge M. Keita.