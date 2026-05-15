Médina Yoro Foula : un militant de PASTEF démissionne après l'arrestation de Ndiaga Seck

Par la présente, je notifie officiellement ma démission définitive du parti PASTEF-Les Patriotes, ainsi que la cessation immédiate de toutes mes activités et responsabilités en son sein.



Lorsque j’ai rejoint ce parti en 2015, j’étais porté par un idéal patriotique pur. Je poursuivais le rêve de voir PASTEF accéder au pouvoir pour s’occuper exclusivement de l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Militant de la première heure, j’ai tout donné : j’y ai laissé un ami intime et j’y ai perdu mon emploi. J’ai cru en ce projet et en son leader avec une dévotion absolue.



“J’ai cru aux complots, j’ai cru aux promesses de milliards et d’abondance. Aujourd’hui, je constate l’absence de résultats et le piétinement de notre démocratie interne.”



Le réveil est brutal. Voir ce leader en jet privé et convois fastueux a transformé mon doute en évidence. Je ne connais plus l’homme en qui j’avais confiance. Ousmane Sonko ne me rassure plus ; il me désespère. Je refuse d’être associé à l’opportunisme ambiant qui ne sert qu’à chanter les louanges du pouvoir.



La goutte d’eau a été la tentative de nous faire croire que Ndiaga Seck n’est pas du parti, alors qu’il en a présidé des activités officielles. C’est une insulte à notre intelligence. Mon honneur et mon éducation m’interdisent de cautionner de tels procédés.



J’avais adhéré à PASTEF en ESPÉRANT de Sonko.

Aujourd’hui, je démissionne de PASTEF en DÉSESPÉRANT de Sonko.

Je reprends ma liberté et ma dignité.



Le Démissionnaire



Modou Fall

Militant - Médina Yoro Foula