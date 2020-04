Dakar : ouverture à la circulation de l'autopont Keur Gorgui ce mercredi à partir de 19 heures

Le ministère des Infrastructures a informe dans un communiqué parcouru par PressAfrik, de l'ouverture à la circulation de l'autopont Keur Gorgui ce mercredi à partir de 19 heures, pour permettre le basculement et la finalisation des aménagements paysagers au sol.



Afin d'atténuer la gêne occasionnée avec la fermeture des bretelles de l'ouverture, un giratoire est ouvert sous l'ouverture pour faciliter le transit entre Keur Gorgui et Mermoz. Les usagers sont donc invités au respect du code de la route et des directives des forces de l'ordre assistées par des bonhommes de l'émergence pour assurer la fluidité du trafic.