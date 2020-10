Dakar : plusieurs gangs scootéristes, de cambrioleurs, de laveurs de voitures et d’agresseurs démantelés

La police du 4e arrondissement a procédé à des opérations de sécurisations dans les quartiers de Médina, Colobane et Gueule Tapée qui, à la veille du grand Magal de Touba, le 5 octobre dernier, a connu une recrudescence de la délinquance. Plusieurs gangs de scootéristes, de cambrioleurs, de laveurs de voitures, et d’agresseurs ont été arrêtés.



Ces opérations font suite à plusieurs plaintes portant sur des cambriolages, des agressions, des vols à l’arrachée et autres. Arrêtés au cours des opérations, les malfaiteurs ont été déférés au parquet dans la période allant du 2 au 6 octobre dernier, rapporte L'Observateur.