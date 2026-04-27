Dakar : un jeune crée un projet digital « Innovation Mouride » pour vulgariser les enseignements du mouridisme

Le développeur sénégalais Serigne Mbacké Dioum a lancé « Innovation Mouride », un projet visant à adapter les enseignements du mouridisme aux usages numériques. Inspiré d’initiatives comme Muslim Pro, l’outil ambitionne de rendre plus accessibles et interactifs les contenus liés à l’héritage de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké notamment pour une jeunesse connectée.



Encore en phase pilote, la plateforme propose de faciliter l’accès aux ressources religieuses tout en respectant leur authenticité. « Les enseignements du mouridisme sont extrêmement riches, mais ils restent encore insuffisamment accessibles dans des formats modernes et interactifs », a-t-il confié à l’Agence de presse Sénégalaise.



Soutenu moralement par Serigne Mountakha Mbacké, le promoteur espère mobiliser des financements pour accélérer son développement et renforcer son impact culturel et éducatif. « Des financements permettraient d’accélérer le développement technique, la production de contenus et la structuration d’une équipe », a souligné le promoteur.



Il a également évoqué sa rencontre avec Serigne Mountakha Mbacké pour lui présenter ce projet. « Ce fut un moment fort et symbolique. Il nous a encouragé à poursuivre nos efforts dans la voie du bien, en mettant la technologie au service de l’islam et des valeurs mourides. Ses prières et ses conseils ont renforcé notre engagement et notre responsabilité », s’est-il réjoui, insistant notamment sur la nécessité d’accompagner davantage des « projets à impact culturel et éducatif ».











