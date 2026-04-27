Liberté de la presse : Reporters sans frontières dévoile son classement 2026 ce jeudi 30 avril

L’édition 2026 du Classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières (RSF), sera dévoilée ce jeudi 30 avril à Dakar, selon un communiqué de l’organisation.



À cette occasion, le bureau régional de RSF pour l’Afrique subsaharienne prévoit une conférence à partir de 9h30 à l’hôtel Good Rade, situé sur la VDN.



Le Classement est l'indice annuel qui évalue la situation de la liberté de l’information dans plus de 180 pays. En plus de cette étude, RSF publie une carte mondiale qui compare le degré de liberté dont jouissent les journalistes et les médias à travers le monde.



Par ailleurs, RSF annonce la présence d’Iris Sossoukpè, journaliste et frère de Hugues Comlan Sossoukpè, journaliste béninois et directeur du site d’information Olofofo. Enlevé en juillet 2025 à Abidjan puis exfiltré vers le Bénin, où il est toujours détenu dans la prison civile de Ouidah, près de Cotonou.