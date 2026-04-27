Coopération : La République tchèque accompagne la modernisation énergétique de Touba

La cité religieuse de Touba renforce son ouverture internationale suite à la visite officielle de l'ambassadeur de la République tchèque, Pavel Procházka. Accueilli par le maire Abdou Lahat Ka, le diplomate a dévoilé une feuille de route axée sur la transition énergétique, l'enseignement supérieur et le développement agro-industriel. Cette rencontre, qui fait suite à une mission de l'édile de Touba à Prague en mars dernier, marque une étape décisive dans la coopération décentralisée entre les deux entités.







Le projet de solarisation de la Grande Mosquée de Touba constitue l'un des points majeurs de ces échanges. Cette initiative vise à intégrer des solutions énergétiques durables pour l'alimentation de l'édifice, permettant ainsi une réduction significative des charges d'exploitation. Au-delà de l'aspect technique, ce partenariat s'étend au domaine académique avec des projets de conventions entre l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) et des établissements tchèques, facilitant ainsi les échanges d'étudiants et le partage d'expertises.







Les secteurs de l'agriculture et de l'élevage ont également été identifiés comme des piliers de cette collaboration. La République tchèque, reconnue pour son savoir-faire technologique en matière d'agro-industrie, envisage d'accompagner la modernisation des filières locales. L'ambassadeur a notamment évoqué la possibilité de mobiliser des mécanismes de financement de l'Union européenne pour soutenir ces projets structurants au bénéfice des populations de la zone.







Lors de son passage, Pavel Procházka a été reçu en audience par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, avant de visiter les infrastructures de la ville. Impressionné par le complexe universitaire et les réalisations locales, le diplomate a souligné l'importance de Touba comme pôle de développement. Cette dynamique confirme la volonté de la municipalité de diversifier ses partenaires internationaux pour soutenir la croissance économique et sociale de la cité.

