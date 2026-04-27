Touba : Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, khalife de Serigne Bassirou Khoudia Mbacké, est décédé

Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, khalife de Serigne Bassirou Khoudia Mbacké, est décédé, le 24 avril 2026, à l’hôpital Dalal Jamm Dakar. Il a été inhumé le lendemain à Touba.



Fils de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké et petit-fils du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, il était reconnu pour son engagement religieux, ses contributions à la grande mosquée de Touba, ainsi que pour son rôle dans l’enseignement du Coran et sa générosité.



Son grand-père, ‎‎Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, s’était illustré de son vivant par son engagement dans la modernisation de la grande mosquée de Touba, à laquelle il apportait d’importantes contributions financières. Grand cultivateur, il se distinguait également par sa générosité envers ses proches et ses talibés.



Selon l’Agence de Presse Sénégalaise, le défunt était principalement basé à Darou Salam Kadior où il se consacrait à l’enseignement du Coran et à la formation religieuse, dans la continuité des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.