Dakar: un maître coranique surpris en plein ébat avec un garçon de 16 ans dans une mosquée

La mosquée d’Amitié-Baobab-Karack est souillée par une affaire de mœurs. Deux homosexuels connus sous les noms d’O.Diallo (35 ans) et D.Camara (16 ans) ont été surpris en pleins ébats sexuels.



Selon les informations de « Libération », ils sont interrogés depuis hier, sous le régime de la garde à vue au commissariat de Dieuppeul.



Le premier O.Diallo est accusé « d’actes contre nature, pédophilie et détournement de mineur », alors que le deuxième D.Camara est entendu pour « actes contre nature ».



Hier mercredi, vers 21 heures, les deux mis en cause ont été surpris, en pleins ébats, au sein même de la mosquée d'Amitié-Baobab-Karack.



D’après le récit du journal, O.Diallo est un maître coranique qui dispose même d'une chambre dans la mosquée où il accueille ses élèves.