Dakar : un récidiviste arrêté pour avoir prévu de distribuer du chanvre indien lors du baptême de sa sœur

Déjà condamné pour « offre et cession de drogue », P. D. Ndiaye a de nouveau été pris dans les filets de la justice. Interpellé deux jours avant le baptême de sa grande sœur, il avait prévu d’y distribuer du chanvre indien. Arrêté après une dénonciation, il a été condamné à un an de prison ferme, rapporte L’Observateur.





L’affaire commence lorsqu’un voisin alerte la police locale sur un trafic suspect. Une descente des forces de l’ordre permet la découverte de 15 cornets de chanvre indien dans la chambre du sieur Ndiaye. Face aux enquêteurs, le mis en cause reconnaît dans un premier temps les faits. Il a expliqué « avoir acheté la drogue à Colobane pour 10 000 F CFA afin de la partager avec ses invités lors du baptême. »





Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu change son récit. Il affirme que « les cornets ne lui appartenaient pas, assurant que des jeunes du quartier, poursuivis par la police, avaient jeté la drogue dans sa cour. »



Le juge qui n’est pas convaincu par cette version, l’ont reconnu coupable « d’offre et cession de chanvre indien.» P. D. Ndiaye a été condamné à un an de prison ferme.