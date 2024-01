Dakar : un réseau de voleurs de voitures démantelé

La Sûreté urbaine (SU) a réussi à démanteler un réseau de voleurs de voitures opérant à Dakar. Les malfaiteurs, après avoir cambriolé une société chinoise à Fann-Mermoz, emportant quatre ordinateurs portables et une Ford Fusion blanche immatriculée AA-567-GB, utilisaient des techniques sophistiquées pour masquer les véhicules volés.



Alertée par la plainte de la société chinoise, la SU a localisé la voiture dans un garage aux Maristes. La Ford Fusion avait été modifiée avec une nouvelle couleur, une fausse plaque d'immatriculation (DK-3289-BL) et un nouveau numéro de châssis.



Quatre individus ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête. Serigne Mor Fam, un commerçant de Thiaroye-Sur-Mer, a été le premier à être appréhendé. Il a conduit la police au garage où se trouvait la voiture volée. Le mécanicien Mouhamed Sène a également été arrêté, tout comme El Hadji Abdoulaye Fall, un agent immobilier résidant à Point E, et Abdou Seck, un peintre domicilié aux Maristes.



L'enquête suggère qu'El Hadji Abdoulaye Fall pourrait être membre de la bande de malfaiteurs responsable du cambriolage initial, renseigne Libération.