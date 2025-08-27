Dakar : un trafiquant de MDMA interpellé par la Brigade des Stupéfiants

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar a procédé, le 26 août 2025, à l’interpellation d’un individu près du rond-point Liberté 5. Selon des sources sécuritaires, l’homme avait en sa possession cinq sachets contenant chacun 5 grammes de MDMA.



Cette arrestation fait suite à un renseignement faisant état d’une tentative de vente d’une « grande quantité de drogue ». Lors de son interpellation, les agents ont découvert sur lui un téléphone portable et un portefeuille.



Une perquisition menée dans sa chambre a permis la saisie de quatre autres sachets de MDMA, d’une balance électronique ainsi que d’une somme de 50 000 FCFA. Interrogé, le mis en cause a reconnu être le propriétaire de la drogue.



Le suspect a été placé en garde à vue pour « association de malfaiteurs, détention de MDMA à des fins de trafic international et blanchiment de capitaux », précise la police.

