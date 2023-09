Dakar : un vigile tente de vider les caisses de la banque en agressant la caissière avec un couteau

Vigile de fonction, Alseyni Bangoura avait une mission autre que celle qui lui était confié par le directeur de « Agence Atlatic Cash ». Partir avec l’argent de la caisse était son plus grand rêve depuis qu’il y a mis les pieds.



Le prévenu est passé à l’acte le 10 août dernier. D’après le journal l’Observateur, Alseyni s’est armé d’un couteau pour passer à l’acte.



Kaba Ndiaye, caissière à la banque, raconte que le gardien lui a tendu un piège. Ce dernier l’a interpellé pour un problème de connexion. Le vigile a attendu que la caissière retourne dans le bureau pour rétablir la connexion pour commettre son forfait. Selon le journal, Alseyni s’était armé d’un couteau et a fini par blesser la caissière.



L’Observateur rapporte que la caissière a résisté ce qui lui a causé de blessures et une incapacité temporaire de travail (Itt) de 10 jours.



À la barre, Alseyni s’est bien défendu, mais sans compter sur les preuves. Le parquet requiert deux ans, dont 6 mois ferme au terme des débats d’audience la peine a été réduite d’un mois ferme.