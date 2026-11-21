Du 23 au 25 novembre 2026, la capitale sénégalaise accueillera la Conférence africaine des jeunes journalistes (CAJJ), une initiative portée par la Convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS).



Pendant trois jours, une centaine de professionnels des médias venus du Sénégal, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et du Tchad croiseront leurs expériences. L’objectif de ce rendez-vous sous-régional est d’analyser l’impact des mutations actuelles de l’information sur la préservation de l’État de droit, autour du thème : « Désinformation, discours de haine et droit à l’information : comprendre pour agir en faveur de l’État de droit ».



Cette rencontre s’inscrit dans un environnement médiatique fragilisé par l’amplification des rumeurs et des propos haineux sur les plateformes numériques. L’émergence rapide de l’intelligence artificielle complique désormais l’authentification des sources et exige des rédactions une maîtrise accrue des outils de vérification. Parallèlement, la rétention des données officielles et les entraves à l’accès à l’information publique alimentent la méfiance des citoyens envers les institutions, renforçant le rôle crucial des journalistes dans le maintien de la cohésion sociale.



Des ateliers pratiques à la défense de la souveraineté informationnelle



Pour répondre à ces urgences, le programme a été structuré autour d’une approche à la fois technique et stratégique. La première journée mettra l’accent sur l’éthique et la rigueur éditoriale, avec des discussions dédiées aux stratégies de plaidoyer pour libérer l’accès aux documents publics. Les participants prendront également part à des sessions pratiques consacrées au fact-checking assisté par l’intelligence artificielle, aux méthodes d’investigation et au traitement rigoureux des sujets sensibles.



La seconde journée élargira la réflexion vers les enjeux de souveraineté informationnelle et de viabilité des médias en Afrique de l’Ouest. Les échanges permettront de décrypter les ressorts de la manipulation de l’opinion, tout en explorant des solutions pour garantir l’indépendance économique des organes de presse face aux pressions extérieures.



Au terme de ces trois jours de travaux, selon les informations relayées sur le site de la chaîne publique RTS, les délégations s’accorderont sur une feuille de route commune. Cette mobilisation sera sanctionnée par l’adoption de « l’Appel de Dakar », un texte de référence destiné à sceller l’engagement de la nouvelle génération de journalistes africains en faveur d’une information fiable et protectrice des principes démocratiques.