L'Intersyndicale de la boulangerie du Sénégal a menacé d'arrêter la production de pain sur tout le territoire à partir du 23 novembre 2026. L’objectif visé est de dénoncer l'augmentation des charges d'exploitation (farine, électricité, logistique) qui rend l'activité déficitaire.



Face à cette situation, ce samedi 21 novembre, au micro de la RFM, Momar Ndao, président de l’Association des consommateurs du Sénégal (ASCOCEN), se dit «fatigué» de l’attitude des boulangers et menace de trouver une alternative en cas de grève.



«Nous sommes fatigués par les boulangers. Chaque année, ils passent leur temps à vouloir revenir sur les prix du pain (…) Or, tout a été fait pour les mettre dans des très bonnes conditions de production», a dit Momar Ndao, qui soutient que «le gasoil qu'ils utilisent pour pouvoir fabriquer le pain est un gasoil qui coûte beaucoup moins cher que le gasoil normal».



Le président a aussi dénoncé «l’incohérence» des boulangers. «Comment ça se fait que quand il y a des modifications à la baisse sur certains intrants, ils ne les répercutent jamais. Ils ne demandent jamais à ce que ces produits puissent être ajustés», s’est-il interrogé, avant de menacer. «De toutes les façons, ils peuvent faire grève pendant dix ans s'ils le veulent. On trouvera des solutions alternatives», a-t-il averti.



Au Sénégal, le prix officiel de la baguette de pain standard (190 g) est fixé à 150 FCFA, mais les organisations de boulangers réclament une hausse du tarif entre 200 FCFA (uniformisé) et 210 FCFA (ou à défaut une baisse du prix de la farine) en raison de l'explosion de leurs coûts de production (farine, levure, sel, électricité et gasoil). Ils menacent d'un arrêt de production ou d'une pénurie si leurs revendications ne sont pas satisfaites par l'État.