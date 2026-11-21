Au Sénégal, dans la soirée du vendredi 20 novembre, le secteur sanitaire de la région de Matam a été frappé par une nouvelle épreuve avec le décès du Dr Abdou Cissé, directeur de l'hôpital de Ourossogui. Le médecin a succombé à ses blessures à l'hôpital Cheikhoul Khadim de Touba, exactement 40 jours après l'accident de la route qui avait déjà coûté la vie au directeur de l'hôpital régional de Matam, le Dr Ibrahima Sow.



Dans un communiqué, ce samedi 21 novembre, le ministère sénégalais de la Santé et de l’Hygiène publique a regretté «une perte douloureuse», saluant un homme qui «a consacré sa carrière au service des établissements publics de santé, faisant preuve d’engagement, de professionnalisme et de dévouement».



Au cours de son parcours professionnel, le Dr Abdou Cissé a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein du système hospitalier sénégalais. Il a notamment exercé les fonctions de Chef du Service administratif et financier (SAF) au Centre national d’appareillage orthopédique (CNAO), à l’Hôpital pour enfants de Diamniadio, puis au Centre hospitalier national Matlaboul Fawzaini de Touba, de janvier 2020 à janvier 2024, avant de prendre la direction de l’Hôpital d’Ourossogui.



Pour rappel, ces décès font suite à un accident de la circulation survenu au mois d’octobre 2026, où les défunts revenaient de la cérémonie de lancement d’Octobre Rose à Ndioum.