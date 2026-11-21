Inculpé et placé sous bracelet électronique, avec assignation à résidence, à l’issue de son face-à-face avec le juge d’instruction du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye, l’homme d’affaires Élimane Lam fait l’objet de nouvelles révélations. Dans son édition de ce samedi 21 novembre, L’Observateur a dévoilé des éléments concernant ses échanges téléphoniques avec l’influenceuse Rox, ainsi qu’un transfert financier effectué au profit de Kaliphone Sall.



Selon le journal du Groupe futurs médias, Élimane Lam aurait eu une conversation téléphonique de 47 minutes avec la TikTokeuse. Initialement, une communication groupée était prévue avec Aziz Ndiaye. Mais l’homme d’affaires aurait finalement échangé avec Rox sans la présence de son ami.



Le journal a également révélé des messages échangés entre les deux protagonistes. « Ani Wave bii, Yalla bakhna », aurait écrit Rox. En réponse, Élimane Lam lui aurait envoyé : « C fait, j’avais oublié... On s’appelle taleur, je vais t’augmenter ce soir ».



Autre élément rapporté, un transfert de 303 000 FCFA effectué par Élimane Lam au profit de Kaliphone Sall via Wave, en octobre dernier. L’homme d’affaires aurait reconnu l’existence de transferts financiers, tout en contestant leur finalité. Il aurait affirmé que les sommes envoyées étaient destinées à des œuvres sociales.

